Ngonge e Faraoni si fanno sempre più complicati. In attacco Gil, ma in prestito

La Gazzetta dello Sport analizza il rapporto tra Fiorentina e Hellas Verona e le possibilità sempre più lontane di chiudere per Ngonge e Faraoni

"Il feeling sul mercato con il Verona sembra che stia sfumando". Si apre così il pezzo della Gazzetta dello Sport sul mercato della Fiorentina. Infatti dopo l'affare sfumato di Terracciano, passato da poco al Milan, sia Ngonge che Faraoni potrebbero prendere strade diverse da quelle che portano a Firenze. Piace Suslov, ma per Giugno. La Fiorentina vuole Bryan Gil del Tottenham e i viola starebbero aspettando un'apertura in prestito del club inglese. Nzola è richiesto da Empoli e Cagliari e potrebbe partire in prestito ma sarà una cosa da ultimi giorni di mercato. Pierozzi invece è molto vicino alla Cremonese anche se piace alla Salernitana