Amoruso vota Suslov: “Lo vedrei benissimo nella Fiorentina, vi spiego”

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato di Fiorentina-Bologna di stasera e non solo. Queste le sue parole: "E' una partita fondamentale, sia perchè veniamo da una sconfitta e poi c'è in palio una semifinale. Entrambe le squadre non passano un buon momento fisico, il Bologna sembra aver mollato un attimo e la Fiorentina vista nelle ultime uscite non è stata brillante, anche se nel secondo tempo col Sassuolo si sono visti alcuni segnali. Suslov? Lo vedrei benissimo nello scacchiere di Italiano, da trequartista, è un giocatore che ha passaggio e tiro dalla distanza, nelle volte che l'ho visto mi ha fatto un'ottima impressione. Ha personalità. Potrebbe essere una buona occasione sul mercato. Di sicuro mi aspetto che possa arrivare qualcuno in settimana, anche perchè con Italiano a volte c'è bisogno di qualche tempo prima di inserirsi e non si può perdere troppo tempo".