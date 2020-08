“Nessuno meglio di me”? Dieci presidenti che hanno fatto meglio di Commisso al primo anno

“Nessuno ha fatto meglio di me al primo anno”. Parola di Rocco Commisso (RILEGGI LE SUE DICHIARAZIONI). In realtà no: La Nazione precisa che Rocco è il sedicesimo presidente della Fiorentina in carica per almeno una stagione completa, e fra questi 16, ben dieci hanno fatto effettivamente meglio nella loro prima stagione. Enrico Longinotti piazzò la Fiorentina 1961-62 al terzo posto, Ridolfi nel ’32 e Baglini nel ’66 al quarto. Anche Andrea Della Valle ha ottenuto un grande risultato, ossia il quarto posto 2005-2006, che però poi diventò nono in seguito allo scandalo di Calciopoli. Meglio di Commisso alla prima esperienza hanno fatto poi Pontello (quinto, ‘81), Ugolini (sesto, ‘72), Befani (settimo, ‘53), Melloni (settimo, ‘79) e Righetti (settimo, ‘89), e Picchi (ottavo, ’43). Decimi come Commisso hanno chiuso Antonini, Baretti e Vittorio Cecchi Gori rispettivamente nel ’49, nell”87 e nel ’95.