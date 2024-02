Nessuna sfuriata di Italiano: confronto pacato e preciso con il gruppo viola

Chi si aspettava una sfuriata è rimasto deluso, Italiano ha messo in atto un confronto sano e sereno. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, quello che raccontano dell'Italiano alla ripresa degli allenamenti è di un allenatore che ha già resettato tutto, pronto a ripartire e cercare di risollevare la sua Fiorentina. Sarà complicato, certo ma arrabbiarsi o piangersi addosso a poco serve. Per questo motivo, tra le mura del Viola Park, è andato in scena un confronto pacato. Un analisi dei numeri disastrosi di questa Fiorentina, con compagni e giocatori che hanno espresso tutte le loro perplessità. Il mercato non è stato quello sperato, ma Italiano non vuole regalare alibi a nessuno. Per questo motivo, adesso ogni componente del gruppo dovrà trovare dentro di se la voglia di lottare.