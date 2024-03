Nervi tesi e bandiere palestinesi: anche questo è stato Fiorentina-Maccabi

Nervi tesi, volantini fuori dallo stadio, bandiere palestinesi e giocatori del Maccabi fischiati sotto la Fiesole al momento dell’uscita dal campo. Un dispiegamento di forze come poche volte si era visto attorno allo stadio Franchi per una partita. La questura ha presidiato ogni accesso all’impianto prima della partita contro gli israeliani del Maccabi Haifa. Presenti uomini di tutte le forze dell’ordine. Mentre Campo di Marte già dal giorno prima era stata riempita di transenne e divieti di accesso. Fuori dallo stadio c’era chi ha sventolato bandiere e consegnato dei volantini pro-Gaza ai tifosi in attesa di entrare. Un solo momento di tensione davanti all’ingresso della Curva Fiesole: alcuni sostenitori viola hanno chiesto a un gruppetto di circa quindici manifestanti di allontanarsi e di «andare a protestare da un’altra parte». I manifestanti hanno risposto, uno di loro ha ricevuto una spinta. Qualche voce grossa e delle offese da parte degli ultras. Ma l’episodio è finito lì. L’ingresso allo stadio era stato fissato in anticipo rispetto all’inizio della partita: entro le 18.15. Un gruppo di circa 400 tifosi viola si è presentato più tardi ai cancelli, come aveva invitato a fare la Curva Fiesole lamentando una «gestione repressiva». Gli addetti alla sicurezza hanno controllato ogni singolo tifoso e quelli in possesso del biglietto, uno dopo l’altro, sono stati comunque fatti entrare sotto losguardo attento della polizia, disposta dietro i cancelli anche con scudi antisommossa. Dentro il Franchi bandiere della pace in Maratona. A fine partita dalla Curva Fiesole ci sono stati fischi e cori contro i giocatori del Maccabi Haifa mentre rientravano nel tunnel. A riportarlo La Repubblica.