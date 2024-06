Neopromosse: è tempo di colpi da A. Interesse per un attaccante della Fiorentina

Con la finale play-off tra Venezia e Cremonese, in programma domenica 2 giugno alle 20:30, si stilerà per la prima volta la Serie A 24/25. Parma e Como hanno già staccato il pass per la massima serie e cercano rinforzi per poter competere al massimo già a partire dalle prime giornate della prossima stagione. Esempi recenti come il primo Sassuolo o il Genoa di questa stagione, mostrano come anche le neopromosse sono chiamate ad un campionato importante.