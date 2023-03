Nel segno di Cabral. I numeri della “redenzione” di King Arthur

Cabral: una certezza. Così scrive oggi il Corriere dello Sport sull'attaccante della Fiorentina, il quale nel suo momento d'oro ha segnato sei gol nelle sette partite che al momento compongono la striscia positiva della Fiorentina tra Italia ed Europa dopo la sconfitta di Torino in casa della Juventus. E la Conference League sta avendo grandi meriti in tutto ciò: a partire dalla partita di Braga vinta 0-4 dalla Fiorentina, infatti, è arrivata la svolta nel rendimento dell’attaccante brasiliano e, conseguentemente, anche in quello della formazione di Italiano. Due gol subentrando a Jovic nel quarto d’ora finale sul punteggio di 2-0 propiziato dal serbo, e in quell'attimo non più fuggente è scattato qualcosa dentro Cabral, il quale si è ripetuto nella gara di ritorno firmando il definitivo 3-2. Il meglio però l’ha dato in campionato: subito decisivo contro l’Empoli, poi determinante a Verona e a Cremona. E allora domani toccherà di nuovo a lui, più che mai proteso a migliorare il record attuale che al momento è composto da undici reti, suddivise tra campionato (6) e Conference League (5), consapevole che se la Fiorentina è ancora in lizza in tutte e tre le competizioni adesso che siamo a marzo inoltrato dentro una stagione al culmine, un po’ di merito è anche suo. Ma Cabral non si accontenta e cerca un'altra recita importante in Europa, dove vuole mettere la firma in Sivasspor-Fiorentina e lanciare il bigliettino viola nell'urna di Nyon di venerdì.