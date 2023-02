Conference League: Braga-Fiorentina LIVE dalle 18:45

La Conference League della Fiorentina continua: il secondo posto ottenuto nel girone alle spalle del Basaksehir costringe i viola al passaggio per Braga e il pericolo che rappresentano i portoghesi, retrocessi dalla fase a gruppi dell'Europa League. L'andata si gioca in terra lusitana, con i locali in un ottimo stato di forma e gli uomini di Italiano in cerca di riscatto dopo un inizio di 2023 piuttosto deludente in campionato. La gara avrà inizio alle 18:45, qui tutti gli aggiornamenti e le formazioni ufficiali del match in diretta.