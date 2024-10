Nazionali, un’altra sosta: ecco i giocatori della Fiorentina che lasciano Firenze

Altri 4 gli italiani chiamati dalle selezioni Under: Bove, Kayode, Comuzzo e Martinelli, che saranno impegnati con diverse selezioni azzurre. L'unico giocatore a partire per una destinazione più lontana sarà Christian Kouamé, convocato dalla Costa d'Avorio per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. A differenza della pausa precedente, quando otto giocatori erano stati convocati, stavolta Croazia e Marocco hanno deciso di non chiamare Pongracic (causa anche infortuni) e Richardson.