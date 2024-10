Da Coverciano: lombalgia per Kean, Spalletti convoca Lucca

Problemi alla schiena per Moise Kean all'indomani di un Fiorentina-Milan molto dispendioso: rischia il forfait in azzurro

Con il suo strepitoso inizio di stagione, Moise Kean si è preso un ruolo da protagonista in Serie A con la Fiorentina ma anche in Nazionale. L'attaccante è molto stimato da Spalletti che lo ha convocato per la doppia sfida di Nations League dell'Italia contro Belgio e Israele. Ma il giocatore è a rischio per qualche problema alla schiena accusato dopo la partita con il Milan, come fa sapere la Figc. Una situazione che anche il club viola vorrà monitorare con attenzione