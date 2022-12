Nardella: “Franchi? I fondi ci sono, e i pannelli non sono un problema”

In una lunga intervista a La Nazione, il sindaco di Firenze Dario Nardella è stato stuzzicato anche sul capitolo Franchi, il cui progetto di rinnovamento negli ultimi giorni sembra aver subito alcune frenate improvvise : "Sono state dette molte imprecisioni, i soldi ci sono e sono sufficienti". Nardella fa riferimento ai 197 milioni, comprensivi dei 40 dati dal governo Draghi per fare fronte ai rincari delle materie prime, e incalza: "Entro il 31 dicembre partirà la gara, è questione di giorni".

Riguardo alle attività che nasceranno a due passi dal terreno di gioco "Non abbiamo mai detto che sarebbero state finanziate con fondi pubblici. Faremo un bando per individuare gli investitori che realizzeranno spazi commerciali, piscina e parco". Un bando aperto a tutti, anche alla Fiorentina che però potrebbe anche non partecipare. E sulla copertura il sindaco smorza le polemiche delle ultime ore: "Non ci sono modifiche rilevanti della copertura, solo la richiesta di usare un tipo di pannelli diversi".