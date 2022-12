Franchi, i dubbi sul fotovoltaico: nuovi materiali potrebbero costare di più

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha replicato alla soprintendente a proposito dei pannelli del fotovoltaico da applicare sulla copertura dello stadio Artemio Franchi durante il restyling . Come scrive Repubblica Firenze, viene chiesto un cambio di passo. Che porta con sé qualche dubbio: i nuovi eventuali materiali potrebbero anche avere un costo maggiore. E poi i pannelli nel progetto attuale servono anche a fornire energia allo stadio e al quartiere.

Sarà lo stesso così con la possibile modifica? Gli architetti dello studio Arup, che sta gestendo il progetto insieme allo studio MCA — Mario Cucinella Architects, con la consulenza di Cupelloni Architettura, stanno lavorando sul tema cercando una soluzione. Anche da Arup fanno sapere che erano già a conoscenza delle osservazioni. Quindi, spiegano, vedranno ora fino a che punto potranno spingersi con i pannelli e che si lavorerà a una soluzione condivisa con sindaco e soprintendenza. Ma ci tengono anche ad assicurare che sulla realizzazione del progetto nel suo complesso non ci sono problemi.

Ranaldi è invece colpita dalla parte sotto tutela, che viene curata dallo studio Cupelloni: "Le infrastrutture di Nervi non solo saranno restaurate e riabilitate — commenta l’architetto Luciano Cupelloni — ma riproporremo anche alcune soluzioni originarie molto belle e particolari che nel corso del tempo si sono perdute, come per la torre di Maratona". I prossimi step sono la consegna del progetto definitivo entro gennaio, poi l’avvio della conferenza dei servizi.