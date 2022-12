Fotovoltaico sopra al Franchi, Nardella: “Nessun problema”

Dario Nardella replica con serenità all'appunto mosso dalla nuova soprintendente a proposito dei pannelli del fotovoltaico da applicare sulla copertura dello stadio Artemio Franchi durante il restyling. "Non c'è nessuna notizia, questa prescrizione sui pannelli era già stata fatta presente, vuol dire che faremo i pannelli meno impattanti e più belli. Per il resto apprezzo il fatto che la soprintendente abbia espresso un giudizio positivo su tutto il progetto. Noi andiamo avanti, senza nessun problema" le parole del sindaco di Firenze riportate da Italpress. Ricordiamo che pochi giorni fa Nardella ha rassicurato ancora una volta sul fatto che il progetto possa andare regolarmente in porto con i fondi del PNRR.