Napoli, intensificati i contatti con Spalletti. Ma se arrivasse la Champions…

In caso di un ottimo finale di stagione non è esclusa la conferma di Gattuso sulla panchina partenopea. Tecnico tanto accostato ai colori viola

Il rapporto formale tra De Laurentiis e Gattuso si è ripristinato da tempo, ma i contatti per il rinnovo sono fermi a metà gennaio. Dalla grande burrasca verificatasi dopo Verona Napoli del futuro non si è più parlato. Questo quanto possiamo leggere nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Intanto il patron partenopeo si guarda intorno. E nelle ultime settimane, in questa direzione, si sono intensificati i contatti con Luciano Spalletti. Anche se, ancora, non è stata presa alcuna decisione per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Tutti i pensieri del Presidente e dei tifosi sono rivolti verso l'intensa bagarre per arrivare in Champions League, poi sarà tempo di scelte. In merito a questo, nel giornale si legge come non sia escluso che un ottimo rush finale possa «rivoluzionare» gli scenari: una ricostruzione del rapporto così profonda al punto da ritrovare l’idea di pianificare un futuro insieme tra il Napoli e Gennaro Gattuso. Tecnico tanto accostato alla panchina della Fiorentina