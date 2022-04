Napoli-Fiorentina, domani Italiano presenta la gara in sala stampa: l’orario

Il big match di Napoli si avvicina. Domani pomeriggio il tecnico viola risponderà alle domande dei giornalisti in sala stampa

Cresce l'attesa per Napoli-Fiorentina, sfida in programma domenica prossima allo stadio Maradona. Come di consueto, Vincenzo Italiano presenterà la partita in conferenza stampa alla vigilia.