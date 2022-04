Carlo Conti: “Scudetto al Napoli, a noi l’Europa. Tra Spalletti e Italiano…”

Il conduttore e tifoso viola è consapevole della forza del Napoli, ma anche della Fiorentina e confronta Spalletti con Italiano

Il Corriere Fiorentino propone stamani un'intervista doppia due tifosi vip di Napoli-Fiorentina: Biagio Izzo (la nostra esclusiva) e Carlo Conti. Il conduttore e tifoso viola è consapevole della forza del Napoli, "una squadra con uno scheletro importante e un allenatore molto bravo". Dei partenopei non teme un giocatore in particolare perché "è il gruppo a fare la differenza, come nella Fiorentina". Sulle assenze Conti è sicuro che Amrabat farà bene e non farà rimpiangere Torreira. Anche il Napoli sarà privo Di Lorenzo, un pilastro degli azzurri e della Nazionale.