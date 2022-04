Izzo a VN: “Napoli e Fiorentina carichi a pallettoni. Vlahovic era l’anima”

Izzo dice: "Vinca il migliore". Noi speriamo di no

"Vedo molto bene la Fiorentina, così come la Roma, mentre l'Atalanta è in flessione, gioca bene, ma c'è qualcosa che non va. La Lazio mi aveva deluso, ma sta venendo fuori in questo finale di stagione. Non mi spiego gli alti e i bassi dei biancocelesti. La Fiorentina, anche quando non vince, gioca bene. Ha un bel gioco, aperto e arioso. I calciatori hanno una bell'intesa. Purtroppo è andato via un grande giocatore: Vlahovic era l'anima. I viola hanno perso molto. E' stato un peccato. La Fiorentina avrebbe costruito la squadra intorno a lui, mentre alla Juventus ci sono troppi leader. Non so se ha fatto la scelta giusta, ma la Juve fa gola. Non bisogna biasimarlo".