Mugugni ingenerosi per Nzola, ma Italiano non ha mai avuto dubbi

Fiorentina-Atalanta, sarà la sfida di Nzola? Questo è quello che spera il Corriere Fiorentino, ma anche tutto il popolo viola. L'ex Spezia non ha iniziato benissimo, anzi. Al Franchi si è sentito già i primi mugugni ingenerosi per delle prestazioni che non convincono. Eppure Nzola e Italiano si sono cercati e voluti per tutta l'esatte. Il giocatore ha rifiutato l'Arabia e il West Ham, dove poteva prendere il posto di Scamacca, avversario domenica nell'Atalanta. Tutto soltanto per la Fiorentina, dove Italiano ha sempre e solo chiesto lui alla società. Il tecnico viola non ha dubbi so ciò che può dare a questa squadra, serve solo aspettarlo.