La moViola: Marchetti insufficiente, niente rigore su Bastoni-Nico Gonzalez

L’arbitro Marchetti ammonisce giustamente Ranieri (39’) per un fallo su Thuram che lo ha superato, ma dimentica il giallo per un tocco di mano di Biraghi, che ferma Lautaro (31’), e soprattutto per un pestone brutto di Arthur su Barella (47’). Al limite dell’ammonizione anche un “blocco” a metà campo di Milenkovic su Lautaro che ormai aveva saltato il serbo (50’). Giusta l’ammonizione alla fine della prima frazione per Barella: le proteste del nerazzurro sono giustificate, ma eccessive e plateali. Corretto, dopo un controllo al Var, non concedere il rigore alla Fiorentina per una trattenuta lieve di Bastoni su Nico Gonzalez (37’). Nella ripresa, al 12’, Marchetti vede bene quando indica il dischetto: Christensen si fa sfuggire il pallone e, nel tentativo di riprenderlo, frana su Thuram.