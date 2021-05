Mourinho dà il via all’effetto domino. Sarri torna in pista, Commisso lo chiami

Il tecnico di Figline sembrava ad un passo dalla panchina giallorossa

La bomba sganciata nella giornata di ieri, il ritorno di Josè Mourinho in Italia, porta con sé una reazione a catena che, direttamente o indirettamente, coinvolge anche la Fiorentina. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino. Per i viola, per esempio, potrebbe riaprirsi porte che parevano sbarrate per sempre, come quella che porta a Maurizio Sarri. Una buona notizia per Rocco Commisso e per i dirigenti che, per il giornale, col mister di Figine ci avevano già provato a parlare. Contatti, telefonate e incontri sfociati però in un nulla di fatto. Colpa (anche) delle idee messe sul tavolo da Joe Barone e Dainel Pradè, per i quali la rosa attuale viola risulta già abbastanza competitiva. Un pensiero evidentemente non condiviso dal mister che era (e resta) convinto che la Fiorentina abbia bisogno di un restyling profondo. Un po’come richiesto da altri due seri candidati alla panchina viola, Gattuso e De Zerbi. Entrambi, infatti, avrebbero fatto richieste precise alla società per poter mettere in pratica le loro idee di calcio. Richieste davanti alle quali la società ha tirato con forza il freno a mano. Motivo per cui nelle ultime ore il nome più caldo per la panchina è diventato Ivan Juric, cha a tal proposito si accontenterebbe forse di un mercato più soft. Sul tecnico del Verona però c’è anche l’interesse del Napoli…