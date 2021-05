Commisso non molla Gattuso, la partita è ancora apertissima. Le ultime

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà tramite il suo sito il nome dell'attuale tecnico del Napoli è ancora caldo in chiave Fiorentina.

Rino Gattuso fuori dai giochi per la panchina della Fiorentina? Assolutamente no, si legge sul sito di Alfredo Pedullà, la partita resta aperta. Apertissima. Commisso vuole accontentare l’allenatore che attualmente siede sulla panchina del Napoli, sua prima scelta già nell’inverno del 2019 quando Gattuso aveva poi deciso di trasferirsi in Campania. L'ex centrocampista del Milan ha imposto una condizione: ha chiesto una squadra che sia in linea con la sua filosofia di gioco. Sempre secondo quanto riportato dal sito di Pedullà, Juric ad oggi è un’alternativa mentre De Zerbi è fuori dai giochi.