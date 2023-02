Motta crea un imbuto e la Fiorentina ci casca: la chiave tattica

La Nazione analizza il match tra Fiorentina e Bologna attraverso la chiave tattica del match. Motta mette la pressione a uomo e crea un imbuto a centrocampo che blocca totalmente la manovra della viola.Dodò si accentra per far trovare spazio a Nico Gonzalez ma non funziona. Allora l'argentino inizia a muoversi con continuità per aiutare Bonaventura, ma fallisce anche questo tentativo. Infine, 4-2-4 per Italiano con Cabral e Jovic. Niente di fatto, solo tanta confusione.