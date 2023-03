Montella: “Fiorentina-Milan partita aperta. Viola poco continui? E’ normale”

L'Aeroplanino gioca in anticipo la gara fra due delle sue ex squadre

Vincenzo Montella, ex tecnico tra le altre di Fiorentina e Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della gara di questa sera: non è un momento facile per l'Aeroplanino, che deve allenare l'Adana Demirspor ad Istanbul in conseguenza del terribile terremoto che ha colpito la Turchia il 6 febbraio. "Non si riesce a giocare con continuità, è una corsa a ostacoli ma sono sciocchezze rispetto a quanto è successo. Vi assicuro che dal vivo lo strazio supera ogni immaginazione".