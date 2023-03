Marangon ricorda Astori: “Per noi il campionato finì a Udine. Grati a Pioli”

Il ricordo di quel giorno: "Al ritorno verso l'aeroporto, accanto a me c'era Stefano Pioli. A un certo punto mi giro verso di lui e gli chiedo "cosa facciamo da domani?". Eravamo svuotati e la gestione delle settimane successive fu difficilissima per noi. Andare ad allenarsi e a giocare era un obbligo, ma non c'era nessuna voglia, il campionato era finito quel giorno. Firenze deve essere riconoscente a Pioli, in quel frangente è stato l'artefice del fatto che la Fiorentina non sia crollata. Abbiamo fatto sei vittorie consecutive, siamo quasi arrivati in Europa però Stefano è stata la persona che ha tenuto coeso il gruppo, un faro a cui essere sempre riconoscenti. La partita col Benevento? Ricordo il silenzio assordante, nel momento in cui scendemmo in campo non volava una mosca. Parlavo qualche giorno fa con Djuricic di quel giorno, era in campo e quasi si sentì in dovere di non sporcare quel pomeriggio".