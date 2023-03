B. Astori: “Da Firenze riceviamo sorrisi, quelli che Davide regalava ai tifosi”

Il Pentasport di Radio Bruno ha trasmesso un'anteprima dell'intervista a Bruno Astori, fratello di Davide, che andrà in onda d0mani nel quinto anniversario della scomparsa del Capitano viola: "Che rapporto ha la famiglia Astori con Firenze? Come spesso ci piace definirla, è la nostra seconda casa. Lo diciamo senza retorica perché già prima di quella fatidica data vivevamo la città in modo sereno insieme a Davide, che viveva in centro. Per un professionista non è scontato, Firenze è una città permette uno stile di vita tranquillo. I tifosi che incontravamo per strada regalavano sorrisi, lo stesso che riceviamo noi oggi e lo stesso che regalava Davide alla città".