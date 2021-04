Moggi non ha dubbi: “Gattuso con le valigie pronte. Il futuro sarà viola”

In un suo editorie scritto per il quotidiano Libero, l’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi parla del futuro di Gennaro Gattuso, per il quale non ha dubbi. Nel pezzo, titolato “Troppi falsi anti-nerazzurri. Gattuso, futuro viola” l’ex ds analizza infatti le questioni più calde del calcio italiano e in particolare si sofferma sull’avvincente volata per la Champions League. Bagarre che riguarda da vicino anche il Napoli. E proprio sulla squadra partenopea Moggi scrive “Per la Champions ci sta provando anche il Napoli, che vince a Genova contro la Samp, nonostante Gattuso abbia già le valigie pronte per trasferirsi dalla città di Pulcinella a quella del Sommo Poeta Dante“.

