Parla l’agente: “Panchina Viola? Tutto porta a Gattuso. Flop in difesa”

Lorenzo De Santis, agente ed operatore di mercato, si è espresso tramite Lady Radio. Questo il bilancio sulla squadra gigliata:

Per la Fiorentina in questa stagione, tolti Dragowski e Vlahovic, c’è poco da salvare. Quelle che dovevano essere le certezze sono svanite, mi riferisco alla difesa. Il reparto arretrato troppo spesso ha tradito le aspettative. Prossimo allenatore? Vedo Gattuso in netto vantaggio sulla concorrenza. Il tecnico del Napoli è il profilo giusto per ripartire, nonostante le tensioni ha fatto bene con i partenopei.