Olimpique Marsiglia, Fenerbahce e Fiorentina gli avevano offerto ufficialmente la propria panchina, ma Maurizio Sarri ha rifiutato: non è allettato da un ritorno in pista a campionato in corso, come sottolineato dal tabloid inglese The Sun. Nel futuro di Sarri, secondo il media, ci sono due possibilità: il ritorno a Napoli oppure l’avventura alla Roma anche se non è esclusa un’esperienza in Premier League.

FORMIGLI: “COME PENSA DI SALVARSI LA FIORENTINA?”