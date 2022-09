Modulo, infortuni, letture sbagliate: la crisi viola ai raggi X

Dentro la crisi della Fiorentina: l'analisi de La Nazione

Redazione VN

Angelo Giorgetti per La Nazione analizza il difficile momento della Fiorentina. Il giornalista si concentra su vari aspetti: dal modulo agli infortuni, passando per il modulo e per le "letture sbagliate" durante le partite. Ecco quanto si legge nell'articolo diviso per argomenti

CHI SALTA L'UOMO?

Ikoné è il simbolo dell’insicurezza viola: presentato come uno slalomista ideale per creare superiorità, ora scansa quasi sistematicamente l’uno contro uno. Gonzalez è ko, da Sottil erano arrivati segnali di grande livello contro il Twente e il Napoli, poi i dolori alla schiena lo hanno limitato, fino a fermarlo. Saponara è un fantasista per time, Kouame un esterno adattato. E i centravanti (Jovic e Cabral) sono in crisi. La domanda è: in attacco chi salta l’uomo?

STRESS ITALIANO

Il club sostiene l’allenatore e cerca di aiutarlo a superare un momento obiettivamente difficile. Grandi speranze di far risultato domani contro il Verona e anche di poter recuperare buona parte degli infortunati durante la sosta di campionato iun programma da lunedì 19.

GLI INFORTUNI

La convivenza extralarge aveva lo scopo di preparare il gruppo viola nelle gambe e nella testa, ma fin da subito ci sono stati alcuni problemi. Duncan si è infortunato nell’amichevole giocata dai viola contro il Qatar e Igor non è stato disponibile all’inizio della stagione. Acciacchi vari anche per altri interpreti di centrocampo, a cominciare da Bonaventura che è stato «dosato» da Italiano. Attualmente la Fiorentina deve fare i conti con sette infortunati, compreso Castrovilli che probabilmente sarà disponibile ad anno nuovo.Sono ai box anche Milenkovic e Dodô (il difensore serbo potrebbe rientrare a disposizione dopo la sosta di campionato, mentre per l’esterno brasiliano i tempi sono più incerti). Quarta cerca il recupero per la partita di domani contro il Verona, da valutare i problemi alla schiena per Sottil (out in Turchia). Problemi fisici anche per Zurkowski, mentre continua il recupero dalla tallonite di Gonzalez, che ad oggi ha giocato una sola partita (quasi) intera contro il Twente.

IL MODULO

Italiano ha fatto capire che potranno esserci aggiustamenti, il modulo insomma non è più un totem. La Fiorentina ha giocato per 20 minuti con il 4-2-3-1 a Bologna (con Jovic «trequartista») e altre evoluzioni potranno esserci dopo la sosta di campionato.

LETTUE SBAGLIATE

Dopo la sconfitta di Bologna, Italiano schiumava di rabbia: ha parlato di «letture sbagliatissime» da parte dei giocatori, finendo poi per assumersi tutte la responsabilità. A Istanbul, in una versione che potremmo definire quasi sgomenta, l’allenatore viola non è sembrato ottimista per il futuro.