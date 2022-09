L’analisi di Gazzetta: “Fiorentina fragile e senz’anima. Amrabat non basta”

"La Fiorentina parte quasi sempre bene, controlla il gioco, sta alta, fa possesso, è abbastanza aggressiva. Ma non riesce a segnare. Non c’è un giocatore che abbia fatto due gol in questa squadra. Anche Jovic e Cabral sono a uno. Il primo finora è una grande delusione: si sapeva che bisognava aspettarlo. Ma non si vede il benché minimo miglioramento, né di forma e né ritrovata confidenza col gioco. Il secondo sembra avvolto in una nube di insicurezze. E Ikonè, pagato ben 15 milioni al Lilla l’anno scorso, non fa mai la differenza. Anzi. Così la Fiorentina che non riesce a concretizzare, quando va in svantaggio si scioglie come neve al sole. Basta citare i casi recenti, Bologna e Basaksehir. Roba da psicanalisi.