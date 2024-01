“Mister, se vinciamo mi porta in campo?”: Italiano e il piccolo Davide

«Mister se vinciamo mi porta in campo?» «Sì, ma il rigore decisivo lo guardi te...» E’ iniziata così la realizzazione del sogno di un ragazzino di dodici anni, Davide Gonnelli, che vive a Grassina e gioca a calcio nel Belmonte. Durante la partita decisiva di Coppa Italia contro il Bologna, martedì, il mister viola si è avvicinato al parterre, per non guardare il rigore che valeva la semifinale. Spalle al campo, Italiano si è stretto al suo giovane tifoso, che guardava per lui. E quando Lopéz ha segnato, Italiano ha sfilato Davide dal suo posto, portandolo in campo, in braccio. La loro esultanza è diventata virale. «La notte, Davide, non riusciva a parlare, si è addormentato con in mano il cellulare con sopra la foto di lui con l’allenatore - racconta mamma Rachele -. Se lo ricorderà per tutta la vita e ogni giorno mi dice: ’Mamma quando mi ha preso in braccio non mi sembrava vero, il cuore era in gola e mi tremavano le gambe, io un’emozione così non l’ho mai vissuta’. Poi il telefono mi squillava senza tregua, tutti avevano visto Davide insieme a Italiano e la foto di quel momento mi arrivava da chiunque». Un’esperienza che non dimenticherà mai. E magari, chissà, ce ne saranno altre. «Ogni domenica, lo portiamo allo stadio, anche in trasferta. Prima della partita mi manda a comprare i cartelloni per scrivere pensieri per la Fiorentina. Ama il calcio e sogna di indossare la maglia viola». Lo riporta la Nazione.