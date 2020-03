Missione risalita: Iachini tiene tutti sulla corda

Si torna a fare sul serio, pensando al campionato. Dopo due turni al limite – soprattutto con il rinvio di Udine – la Fiorentina torna al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da Iachini. Il tecnico sta lavorando per tenere tutti sulla corda, in attesa di scoprire quale sarà il prossimo avversario. Si torna a Udine? O al Franchi con il Brescia? Il tecnico viola ha un solo obiettivo: muovere la classifica dopo i due risultati utili consecutivi contro Samp e Milan. Come si legge questa mattina sul Corriere Dello Sport, il tecnico ripartirà da un gruppo ritrovato e rinvigorito, soprattutto con un Chiesa e un Duncan decisamente apparsi in forma. Out Dalbert fermato dal Giudice Sportivo, dovranno stare attenti al giallo anche Lirola, Pezzella, Vlahovic e gli stessi Chiesa e Duncan, diffidati e a rischio squalifica.

E INTANTO SI ATTENDE LA DECISIONE UFFICIALE DELLA LEGA SUI RECUPERI