Udinese o Brescia? Iachini attende la decisione definitiva della Lega

Lo ’sliding-doors’ della domenica viola andrà in scena domani, quando la Lega deciderà come rimettere in moto la Serie A dopo il caos delle porte chiuse e dei rinvii forzati. Una volta arrivata la decisione definitiva, anche la Fiorentina capirà se dovrà giocare contro il Brescia, come da calendario, o contro l’Udinese, per recuperare il match di sabato. Al momento la soluzione più probabile è la seconda, con la sfida tra bianconeri e viola in posticipo domenica sera alle 20:45. Avversari diversi e con esigenze di classifica diverse, che porterebbe Iachini anche a valutazioni specifiche dal punto di vista tattico. Lo scrive La Nazione.