Missione continuità, ma l’obiettivo è un altro: gli attaccanti devono sbloccarsi

Jovic e Cabral in astinenza da gol, la Fiorentina deve metterli nelle condizioni di segnare. Ma non solo...

Nessuno fermi la Fiorentina. La vittoria col Verona, prima delle due settimane di sosta per le nazionali, può essere stata la scintilla per accendere una stagione fin qui a singhiozzo tra campionato e Conference League. Da oggi alla pausa per il Mondiale i viola giocheranno 12 gare e l'obiettivo adesso è quello di trovare continuità. Molto - scrive Repubblica - dipenderà dal rendimento del reparto offensivo, per tornare a quella vittoria fuori casa che manca da sei mesi e per rendere ancora difficile la vita all'Atalanta, sconfitta tre volte su tre l'anno scorso.