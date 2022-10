Gemelle diverse: l’Atalanta per confermarsi, la Fiorentina per rialzarsi

Alta intensità, corsa sfrenata, tanta aggressività, ma soprattutto la stessa mentalità: giocare sempre per vincere. Per entrambi gli allenatori di Atalanta e Fiorentina le idee di calcio sono le stesse, con una sola differenza, per la Dea sta funzionando, visto che si trova a -3 dal primo posto con una partita in meno, per i viola, invece, ancora no, o almeno solo in alcuni casi. Entrambe le squadre sono alla ricerca di più gol, così sia Gasperini che Italiano sono alla ricerca della giusta strada da intraprendere. Se il tecnico dell'Atalanta non è mai stato un integralista, quello della Fiorentina lo è eccome. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Italiano ha dei dogmi su cui transige molto meno, per esempio la difesa a 4, che non cambierebbe mai per nessuna ragione al mondo. Anche il suo 4-3-3 fisso in questo avvio di campionato, sta pian piano vedendo delle modifiche, visto che con il Verona la squadra era quasi posizionata più con un 4-2-3-1. Le squadre prendono meno gol alla fine vincono, e i viola per statistiche sono la squadra di Serie A che concede meno tiri agli avversari, ma per puntare in alto devi anche ritrovare la via del gol, perché sennò la strada si complica.