Ministro Sangiuliano: “Restyling Franchi è di competenza tecnica, non politica”

Su La Nazione troviamo alcune precisazioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano relativamente al restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze. "Il tema della riqualificazione dello stadio è di esclusiva competenza tecnica e su di esso non vi è mai stata alcuna valutazione politica". Il ministro spiega di non doversi pronunciare sulle relazioni delle soprintendenze con le quali non sono intercorse conversazioni. "La relazione della soprintendente Ranaldi è stata condivisa non da me ma dalla soprintendente speciale Pnrr di Roma che, giovedì scorso, ha reso il parere (vincolante) ai fini della conferenza di servizi decisoria" spiega.