Mina sale e Quarta scende. Il colombiano punta a guadagnarsi minuti

La Nazione analizza alcuni dei nuoi arrivati come Yerry Mina. Il colombiano non esordirà contro l'Atalanta probabilmente. Ma nel giro di qualche settimana si spera di vederlo lottare per un posto da titolare con Milenkovic e Ranieri. Quarta invece perde sempre più considerazione, e Mina potrebbe scavalcarlo. Ha caratteristiche simili a Milenkovic, e porta pericolosità sulle palle inattive a livello offensivo. Il colombiano ha fiuto del gol, che certamente per la Fiorentina non è una brutta cosa, potrebbe avere diversi minuti dalle prossime gare. Mina è arrivato per sostituire Igor, vedremo se saprà fare meglio del brasiliano