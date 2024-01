Mina riflette, ha un obiettivo in testa. Bonaventura, decisione presa

Il tempo stringe per la Fiorentina, nel frattempo Mina è in fase di riflessione, i viola non se ne vorrebbero privare ma incombe la Coppa America e il colombiano vorrebbe giocare di più. Bonaventura? Impossibile che la società del presidente Commisso ceda. Capitolo Amatucci: lo hanno chiesto in prestito gli olandesi del Fortuna Sittard, oltre a diversi club di Serie B, che è il campionato in cui, secondo La Nazione, dovrebbe andare anche Dalle Mura. Nzola invece non sembra essere intenzionato a partire, ma si valutano soluzioni anche in correlazione all'affare Belotti con la Roma.