Mina ha offerte e in caso di cessione tornano di moda due nomi

Tra le novità ci sono anche le richieste per il difensore Yerry Mina visto che sia il Porto sia l’Olympiakos si sono fatti vivi per un prestito che la Fiorentina non ha escluso. La sua partenza aprirebbe nuovi scenari difensivi dopo che i viola avevano già seguito (senza fortuna) Theate o Kiwior, ma anche in questo caso solo gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere quelli buoni per trovare la giusta occasione al giusto prezzo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.