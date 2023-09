Mina è già pronto, ma con Gonzalez sarà corsa contro il tempo per la Dea

Non c'è niente di meglio di una pausa per le Nazionali per capire al meglio lo stato di forma di questo o quel giocatore, spesso se calato nella propria "zona di comfort". È il caso di Yerry Mina, ancora non visto un minuto in casa Fiorentina ma subito capace di essere protagonista con la sua Colombia: 79 giorni dopo l'ultima partita ufficiale, l'ex Everton ha giocato 94' e pur avendo saltato preparazioni e amichevoli è apparso subito in palla. Siamo ancora lontani dalla migliore condizione, specifica il Corriere Dello Sport, ma la prestazione del difensore fa ben sperare per la ripresa del campionato. Mina parte da riserva di Milenkovic, ma con i tanti impegni all'orizzonte può tornare utile.