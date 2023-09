Parole parole parole… Ma Mina ha 94 minuti nelle gambe. Che fai Italiano?

Il paradosso di Mina, a Firenze zero minuti e in nazionale titolare inamovibile. Che ruolo avrà a Firenze e come lo vede Italiano?

Niccolò Meoni Redattore

Parole Parole Parole... Così recitava una famosa canzone di Mina, e visto che siamo in tema la canzone calza a pennello. Di parole se ne sono spese tante sulla decisione della Fiorentina di non acquistare un centrale difensivo mancino. La scelta della società è stata quella di affidarsi al solo Ranieri, che certamente è partito bene, ma non era il difensore di spicco che la tifoseria, e non solo, si aspettava. In tutto questo però un centrale sarebbe arrivato, Yerry Mina, a parametro 0 dall'Everton. Un acquisto che davvero in pochi hanno considerato, Mina sembrava essere un colpo per allungare le rotazioni, ma non per sostituire Igor. I dubbi sul colombiano non si sono dissipati di certo dopo le prime partite, dove ha collezionato 0 minuti. Molti hanno parlato di un Mina che ancora non è in condizione. Condizione che però sembra aver trovato con la sua nazionale, dato che ha giocato 94' minuti stanotte, nella vittoria per 1-0 contro il Venezuela. Giocando tra l'altro un’ottima partita.