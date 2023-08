Mina a regime: doppio viaggio e prima seduta per il colombiano

Venerdì il toucdown a Firenze, primo ingresso al Viola Park dopo le visite mediche; sabato l'ufficialità, domenica un po' di riposo. Lunedì partenza per la Colombia, ottenimento del permesso di soggiorno da parte dell'Ambasciata italiana e ritorno il giorno successivo, per allenarsi finalmente coi compagni nella giornata di mercoledì. Questo il calendario di Yerry Mina, nuovo difensore viola che ha rappresentato la novità al centro sportivo mentre gli altri due acquisti, Nzola e Christensen, svolgevano i test medici. L'imperativo, per Mina e chi lo seguirà, è quello di mettersi in pari con Arthur e Parisi nel metabolizzare i dettami di Italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport.