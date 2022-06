Milinkovic Savic a Firenze? Che occasione per Terracciano: può restare n°1

Terracciano se la gioca come titolare . A farlo capire, sono le indicazioni che si possono rileggere fra le righe del mercato a cui stanno lavorando in queste ore i dirigenti della Fiorentina. E tutto si sta svolgendo sull’asse Cagliari-Torino-Firenze.

Il rossoblu Cragno piace ai viola, ma sembra a un passo dai granata, che così possono girare Milinkovic Savic in prestito ai gigliati. Soluzione che coinciderebbe con l'addio di Dragowski e la conferma di Terracciano da titolare. E Gollini? L'ingresso sulla scena del Monza ha messo in affanno la proposta viola. Discorso simile per Vicario con Napoli e Lazio. Lo scrive La Nazione.