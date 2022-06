CorSport: bocciatura di Torreira condivisa da Italiano. Sul mercato c’è sintonia

Se ancora non è stato trovato l’accordo tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano per il rinnovo di contratto, tra l’allenatore e il club viola c’è sintonia sulle scelte già prese e da prendere per quanto riguarda il mercato....

Se ancora non è stato trovato l'accordo tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano per il rinnovo di contratto, tra l'allenatore e il club viola c'è sintonia sulle scelte già prese e da prendere per quanto riguarda il mercato. Secondo il Corriere dello Sport - Stadio la programmazione sembra essere condivisa a partire dalla "bocciatura di Torreira fino alla scelta di un centravanti di livello che possa essere d’aiuto nella crescita di Cabral. Due nodi centrali sui quali la squadra mercato viola sta già lavorando in vista del ritiro in Trentino, con il placet proprio del tecnico".