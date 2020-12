Milik, si riaccende il mercato. La Fiorentina ci pensa ma il polacco preferisce…

Il nome di Milik è pronto ad infiammare il prossimo mercato di gennaio. L’attaccante ha capito che continuando a restare in tribuna rischia di non partecipare al prossimo europeo con la sua Polonia, per questo le squadre interessate all’attaccante del Napoli sono pronte a tornare alla carica. Roma e Fiorentina sembrano essere i due club più interessati, con l’attaccante che gradirebbe la piazza giallorossa. La Juventus è pronta a fare da terzo incomodo ma andrebbe sull’ex Ajax per l’estate, quando sarà libero a parametro zero. Prandelli ha un disperato bisogno di un centravanti di livello e la Fiorentina adesso cerca di capire le intenzioni di Milik, considerando che lo stipendio del calciatore parte dai 4,5 milioni e il tetto salariale viola non oltrepassa i 4 milioni percepiti da Ribery.

“Il Franchi preoccupa: criticità in caso di terremoto e problemi di stabilità”