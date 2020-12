Milik, l’agente è a Napoli: De Laurentiis ha fissato il prezzo per la cessione

E’ andato in scena stamattina a Castel Volturno un incontro tra il Napoli e David Pantak, agente di Arkadiusz Milik, desideroso di trovare una nuova squadra a gennaio per non perdere l’Europeo della prossima estate. Tra le parti, però, i rapporti restano molto tesi, dal momento che il club azzurro, pur avendo voglia di accontentarlo sulla cessione, non pare intenzionato (per ora) ad andare incontro all’attaccante polacco in merito alle vecchie pendenze e al prezzo d’uscita, fissato tra i 15 e i 18 milioni di euro, cifra trattabile e raggiungibile anche tramite bonus. Anche la Fiorentina ha seguito il giocatore ma ad oggi sembra difficile riuscire ad arrivare a lui.

LAFONT ADDIO, ECCO QUANTO INCASSERA’ LA FIORENTINA