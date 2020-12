Il Nantes pronto a riscattare Lafont: ecco quanto può incassare la Fiorentina

Dopo Pedro, ceduto ufficialmente al Flamengo pochi giorni fa, la Fiorentina potrebbe monetizzare anche con un altro “viola in prestito”: Alban Lafont. Il portiere classe ’99 è al Nantes in prestito biennale, che scade alla fine di questa stagione, e stando a quanto scrivono in Francia i due club avrebbero già avviato i contatti per un trasferimento definitivo. Secondo quanto riporta RMC Sport, il Nantes vorrebbe chiudere l’operazione con un investimento di 7 milioni di euro, quindi con uno sconto rispetto alla cifra fissata per il riscatto (a quanto ci risulta circa 9-10 milioni).