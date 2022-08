Milenkovic: “Vogliamo vincere la Conference”

Il centrale serbo non ha dubbi su cosa si aspetta dalla stagione che sta per iniziare

Fresco di rinnovo fino al 2027, Nikola Milenkovic ha le idee chiare su cosa si aspetta dalla stagione che sta per iniziare, e ieri nella conferenza stampa nella quale ha siglato il nuovo contratto che lo legherà alla viola per altri 5 anni, ha parlato degli obiettivi della squadra. Il Corriere dello Sport riporta oggi le parole dell'ex Partizan.

"L'immagine più bella che mi porto dietro per questi miei primi cinque anni in viola è la festa di maggio per il ritorno in Europa, ma adesso chiediamo di più, vogliamo raggiungere la Champions. Per quest'anno sarà intanto importante migliorare l'ultima stagione ed entrare nelle prime sei. E magari vincere la Conference"