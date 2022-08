Milenkovic: “Italiano e il progetto fondamentali. Vinciamo la Conference”

Milenkovic prende la parola e fa chiarezza sul proprio futuro in viola

Giovanni Zecchi

Un'altra giornata importante quella odierna in casa Fiorentina. Dopo la conferenza di Dodô ieri, a prendere la parola, infatti, è Nikola Milenkovic. Il difensore, classe '97, risponderà alle domande dei giornalisti presenti, dall’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio. L'appuntamento è per le ore 16,Violanews.com sarà presente con i suoi inviati nella pancia del "Franchi" per raccontarvi la diretta testuale della conferenza. Tutto apparecchiato per il rinnovo del serbo?

LE RISPOSTE

Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Sono molto emozionato, questo è un grande giorno per me. L'anno scorso venivamo da due anni difficili. Io volevo capire le ambizioni del club, poi l'arrivo di Italiano è stato determinato. Parlando con la società ho capito l'importanza di questo progetto. Anche i tifosi sono stati importanti, visto il loro affetto in questi 5 anni. Il presidente e il direttore hanno fatto un ottimo lavoro e mi hanno fatto capire che sono importante

Europa? Entrare in Europa è stata l'immagina più bella e vorrei regalare la Champions.

Sulla crescita personale: Mi sento cresciuto sotto tutti i punti di vista, mi sento un leader. Ho fatto una scelta importante per il mio futuro e ho capito che è stato quello che ho sempre voluto

Futuro in viola: Sono molto contento di questa scelta. Adesso è presto per parlare, ma qui sto veramente bene. Vediamo cosa succederà in futuro.

Italiano? Con il mister ho un ottimo rapporto. Un vincente, con grandi ambizioni. Ci tiene sempre sul pezzo come un martello. Lo ringrazio per quello che ha fatto per me.

Sui tifosi: La società sta facendo un grande lavoro, non solo calcistico. Basta vedere il Viola Park, non vediamo l'ora di allenarsi lì. I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Anche l'anno scorso abbiamo dimostrato che in casa possiamo fare veramente bene.

Sulla fascia e sugli obiettivi: L'obiettivo è entrare nelle prime 6 e poi vincere la Conference per regalare grandi gioie ai nostri tifosi. Portare la fascia è un'emozione, soprattutto perché stava a Davide. Adesso è Biraghi e va bene così.

Su Jovic: Luka è un grandissimo giocatore, unico. Ha una grande tecnica e visione di gioco. Viene da due anni non facili, posso scommettere su di lui.

Sulla permanenza: Io amo questo club, non posso tradire ciò che provo.

Sulla stagione: Sarà una stagione impegnativa con tante gare. Giocheremo tre competizioni e non sarà facile. La squadra è migliorata con giocatori importanti che ci faranno fare il giusto salto di qualità. Poi ormai è un anno che siamo con Italiano e viene tutto più naturale.

Sui compagni: sono stati importanti e sono contento siano qui con me.