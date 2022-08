Milenkovic resta ancora viola e intanto cerca casa in zona Viola Park

Siamo alla svolta per la permanenza in Viola di Nikola Milenkovic. Questo quanto emerge dall’incontro di ieri tra il club gigliato e l’agente del difensore serbo, Fali Ramadani. Tutti lo ritenevano il vertice decisivo - sintetizza il Corriere dello Sport - ed è stato importante per aumentare sensibilmente le quotazioni della permanenza di Nikola a Firenze. Ramadani e il club viola hanno convenuto che non sono arrivate offerte congrue, da parte delle squadre interessate: Juventus e Inter in Italia, Siviglia ed Arsenal all’estero. Per questo motivo il giocatore stesso sta prendendo in seria considerazione l’offerta di rinnovo triennale (l'anticipazione) Un aumento netto di stipendio, prospettatogli dieci giorni fa dal club viola, che coi bonus supererebbe i 3 milioni di euro.